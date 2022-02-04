Sevgi evlerindeki çocuklar Abant’ta bir araya geldi

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Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar Abant’a götürüldü. Çocuklar gönüllerince bir gün geçirerek eğlendiler.

Düzce’de sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik sürekli faaliyetler yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı bulunan sevgi evlerinde kalan çocukların okullarının tatil olması ile birlikte Abant’a götürüldü. Çocuklar, buzlanan rampalarda kayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Sevgi evleri yöneticileri çocuklar eğlenceli vakit geçirirken mangal hazırladı.

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