Düzce’nin nüfusu 400 bin 976 oldu

– Düzce’de ikamet eden nüfus 5 bin 297 kişi artarak 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 400 bin 976 oldu.

Türkiye İstatistik Kocaeli Bölge Müdürlüğünce nüfus bilgilerini paylaştı. Geçen yıla göre 5 bin 297 kişi artan Düzce’nin nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 200 bin 364’ü kadın, 200 bin 612’si erkek olmak üzere toplam 400 bin 976 oldu. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan bir kilometrekareye düşen kişi sayısı 2021 yılında Düzce’de 156 olarak gerçekleşti.



İlçelere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Merkez ilçede; 125 bin 739’u erkek, 129 bin 88 kadın toplam 254 bin 827.

Akçakoca ilçesinde; 19 bin 414 erkek, 20 bin 86’sı kadın toplam 39 bin 500.

Cumayeri ilçesinde; 7 bin 545’i erkek, 7 bin 515’i kadın olmak üzere 15 bin 60.

Çilimli ilçesinde; 11 bin 439’u erkek, 8 bin 409’u kadın toplam 19 bin 848.

Gölyaka ilçesinde; 10 bin 405’u erkek, 10 bin 101’i kadın toplam 20 bin 506.

Gümüşova ilçesinde; 8 bin 231’i erkek, 8 bin 116’sı kadın toplam 16 bin 347.

Kaynaşlı ilçesinde; 10 bin 404’i erkek, 10 bin 136’sı kadın toplam 20 bin 540.

Yığılca ilçesinde; 7 bin 435’i erkek, 6 bin 963 kadın toplam 14 bin 348 oldu.

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