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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de, TEM otoyolunda lastikleri tutuşan mısır yüklü TIR'da yangın başladı. Alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.

TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde, Ankara yönüne giden Şaban Kuş'un kullandığı 54 BM 662 plakalı mısır yüklü TIR´ın lastikleri tutuştu. Sürücü, dumanları görünce TIR´ı emniyet şeridine çekerek, indi. Bir anda büyüyen alevler, aracı sardı. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya´dan itfaiye ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR, kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-02-04 14:08:47



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