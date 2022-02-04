Kışın kar küreyen, yazın da şehri süsleyen işçilere hamsi partisi Başkan Faruk Özlü, karla mücadele ekiplerine balık ekmek ziyafeti düzenledi

– Düzce'de gece gündüz karla mücadele çalışmalarında görev alan personele, Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından balık ekmek ziyafeti verildi. Ekiplere teşekkürlerini sunan Başkan Özlü, "Onların başarılarını kutluyoruz" dedi.



Düzce'de geçtiğimiz hafta son yılların en yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezinde yolları kapatan, ulaşımı da olumsuz etkileyen kar yağışında belediye ekipleri yoğun çaba harcadı. 304 belediye çalışanının, 35 iş makinesi ile mücadele verdiği kar yağışında 2 bin ton da tuz kullanıldı. Kar yağışının sona ermesiyle birlikte herkes rahat bir nefes alırken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise ekiplere balık ekmek ziyafeti verdi. Elleriyle balık pişiren Özlü, işçilere teşekkür etti.



"Onların başarılarını kutluyoruz"

Son 50 yılın en ağır kış şartlarını geçirdiklerini vurgulayan Başkan Özlü, "Son dönemde yağan kar bizim beklentilerimizin çok üzerindeydi. Karla mücadele için yaptığımız hazırlıklar sayesinde hiçbir aksama olmadan yolları açtık, toplu taşıma sistemimiz çalıştı. Dolayısıyla bu çalışmalarda gayret gösteren arkadaşlarımıza bugün hamsi partisi düzenliyoruz. Onların başarılarını kutluyoruz. Kendilerini ben tebrik ediyorum. Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri çok büyük gayret sarf etti. Yaklaşık 100 saatten fazla kontak kapatmadan çalışan makinelerimiz oldu. Yine bu mücadelede yazdan yaptığımız çalışmaların büyük katkısı oldu. Yaklaşık bin 100 ton tuz harcadık. Bu mücadelede hiçbir ana yol ve tali yol kapanmadı. Ben çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.



"Çalışmalarımızın ödülünü aldık"

Karla mücadelede yoğun çalışma yapan işçilerden Meryem Ergül, "Yoğun kar yağışında çalışmak hem çok güzeldi hem de eğlenceliydi. İnsanlardan da çok güzel tepkiler aldık. Hem teşekkür ettiler hem de bizimle gurur duyduklarını söylediler. Bugünde o çalışmamızın ödülünü aldık. Balık ekmek yiyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kar küreme çalışmaları sırasında da ayağımıza kadar poğaça, çay, öğlen yemeği, börek, sıcak çorbamız geldi. Kışın kar küremeyle, yazın ise çiçek ekerek şehrimizi süslemeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Hava Ergül ise "Yoğun kar yağışı sırasında kar küreme yaparken vatandaşlardan çok fazla olumlu tepkiler aldık. Bizlerde herkese teşekkür ediyoruz. Bugünde balık ekmeğimizi yiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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