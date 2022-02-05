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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini inceledi

İHA

– Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Muhammet Çömçe ve beraberindeki heyet Düzce'de birinci basamak sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini inceledi

– Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Muhammet Çömçe ve beraberindeki heyet Düzce'de birinci basamak sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Muhammet Çömçe, Göç Sağlığı Daire Başkanı Dr. Kanuni Keklik ve Göç Sağlığı Saha Koordinatörü Dr. Orhan Çetinkaya Düzce’de birinci basamak sağlık tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ökkeş KEPEK ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Sabri Aktüre’nin eşlik ettiği ziyarette Çömçe ve beraberindeki heyet merkezindeki Göçmen Sağlığı, 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezine ziyaretlerini gerçekleştirerek yerinde incelemelerde bulundu.
Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde yürütülen çalışmalar ve ilin sağlık hizmetlerindeki son durumu hakkında genel bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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