Gizli buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, 25 araç çarpıştı

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA) DÜZCE´de, gizli buzlanma nedeniyle D-655 yolunda 25 aracın çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası Düzce istikameti ulaşıma kapanırken, Karayolları ve trafik ekipleri yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kaza, gece saatlerinde Düzce ile Akçakoca arasındaki D-655 yolunun Osmanca mevkiinde meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle 6'sı TIR olmak üzere 25 araç çarpıştı. Şans eseri yaralananın olmadığı zincirleme kazada araçlar hasar gördü. Kaza sonucu Düzce istikameti ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma yaparken, Karayolları ekipleri de yolda tuzlama çalışması yaptı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce Tezcan SOLMAZ

2022-02-05 02:08:53



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