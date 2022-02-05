Sporcular İyi Ki varsın Eren'i izledi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle Düzceli antrenörler ve sporcular teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün anısına çekilen İyiki varsın Eren filmini izledi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’nın da katıldığı etkinlikte Düzceli lisanslı sporcular ve antrenörler 2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada askerlere yardım ederken şehit olan Eren Bülbül’ün anısına çekilen filmi izlediler. 185 Sporcu ve antrenörün katıldığı film etkinliğinde sporcu ve antrenörler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Etkinliğin sonunda ise sporcular Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı’ya düzenlediği program dolayısıyla teşekkür ettiler.

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