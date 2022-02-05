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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BELKA'da eğitimler devam ediyor

İHA

BELKA'da eğitimler devam ediyor

– Düzce belediyesi İnsan Kaynakları şirketi olan BELKA A.Ş. güncel eğitim programları devam ediyor.
Düzce Belediyesi iştiraki olan BELKA A.Ş. bünyesinde bulunan iş kulübü üyelerine ve çalışanlarına yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu ile Belediye Şirketleri ve mevzuatları konulu eğitim verildi. Gün boyu süren eğitime BELKA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan da katılırken yönetim destek ekibi de eğitimlerde yer aldı. Eğitim programında güncel bilgiler ışığında gelişen ve yenilenen nitelikli personel ve akabinde nitelikli hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanırken, eğitimin sonunda katılımcılar hem kanun maddeleri hem de mevzuatlar hakkında bilgilendirildi.
Eğitimin sonunda ise programa katılanlar, akıllarına takılan soruları da sorarak, bilgi sahibi oldular.

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