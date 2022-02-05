MÜSiAD Düzce Şubesi yönetim kurulu ziyaretlerine devam ediyor

– MÜSİAD Düzce Şubesi, üyelerinin yanı sıra kentin önemli kurumlarını da ziyarete devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Şubesi yönetim Kurulu Meslek Yüksekokulu yönetimini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Düzce Şubesi üyelerine ait işyerlerinin yanı sıra kentin önemli kurumlarına ziyaretler gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunuyor. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksek Okulu Yönetimini ziyaret eden MÜSİAD Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyeleri Doç. Ali Etem Gürel ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Aydın'ı ziyaret etti. Okul hakkında bilgi alan dernek yönetimi ayrıca yürütülen projelerle ilgili olarak istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Pehlivan; “Üyelerimize ait işyerlerini gezerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Bunun yanı sıra Düzce ile ilgili projeler yürüten kente katma değer üreten kurumlarımızı da ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksek Okulu Yönetimini ziyaret ettik. Hem okul hakkında hem de yürüttükleri projelerle ilgili detaylıca konuşma imkanı bulduk. Ayrıca birlikte kentimiz için neler yaparız konusunun istişarelerini de yaptık” dedi.

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