Düzce’de gençlik kampı düzenlendi

– Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ülkenin dört bir yanında gerçekleştirilen gençlik kampları Düzce’de de Kaynaşlı’da gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ülke genelinde sürdürülen ‘Gençliğe Değer’ projesi devam ediyor. Bu kapsamda ara tatile giren öğrencilere yönelik Düzce Müftülüğü’nde gençlere yönelik kamp programı düzenlendi. Kaynaşlı Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda düzenlenen kampa 1214 yaş aralığındaki öğrenciler katıldı. Kamp programı kapsamında Müftü Rüstem Can, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye Başkanı Birol Şahin ve ilçe müftüleri gençlerle buluştu. Gençlerle bir süre sohbet eden İl Müftüsü Can, heyetle birlikte ebru, taş boyama ve ahşap yakma istasyonlarını ziyaret ederek gençlerin kamp süresince hazırladıkları çalışmaları inceledi.

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