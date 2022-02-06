Yaylalara çıkıp mahsur kalan off-roadcılara sitem etti "Tek araba dağa çıkılmaz, neyine güveniyorsun?"

– Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metre 15 santimetreye ulaşınca yaylalara akın eden bazı offroad tutkunları mahsur kaldı. Birçok kişiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran OffRoad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak sürücülere sitem ederek, "Tek araba dağa çıkılmaz, neyine güveniyorsun" dedi.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 1 metre 15 santimetreye kadar ulaştı. Offroad tutkunları da Düzce'nin yüksek kesimlerine araçlarıyla birlikte gitti. Araçlar yüksek kesimlerde açılmayan yollarda sıkıntı yaşayıp kara saplanınca bölgeden çıkmak isteyenler Düzce Safari OffRoad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak'ı aradı. Albayrak, birçok kişinin kurtarılmasını gerçekleştirirken, sosyal medya hesabından da sitem ederek, sürücüleri uyardı.



"Neyine güveniyorsun?"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Düzce Safari OffRoad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, "Sinekli Yaylasındayız, arkadaşlarım ve misafirlerimle offroad yapıyoruz. Sadece bugün 15 telefon aldım. Birçok araç kaydı, battı ve yolda kaldı. Sürücüler ise 'Bizi kurtarın' diyerek beni aradı. Şuanda Sinekli Yaylası'nda 1 metre 15 santimetre kar var. Bazı offroad araçlarında vinci yok, lastiği yok ve bu alanlara çıkıyorlar. Bunları yapıp sonra da 'Ben kaldım' diyorsunuz. Offroad yapmak için yaylalara tek araba çıkmayın. Tek araba ile offroad yapılmaz. Tek araba ile dağa çıkılmaz. Neyine güveniyorsun?" ifadelerini kullandı.

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