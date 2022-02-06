Düzce’de de pazartesi günü başlıyor TURKOVAC uygulaması Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde başlıyor

Türk Bilim insanları tarafından geliştirilen Covid19 aşısı TURKOVAK aşılama çalışması 7 Şubat tarihinden itibaren Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde başlıyor.

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından yapılan açıklamada, “Covid19 pandemisi ile mücadelede en etkin yöntem olan aşılama çalışmaları 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle ülkemizde başlamış olup hız kesmeden devam etmektedir. Düzce genelinde aşılama uygulamaları tüm kamu ve özel hastanelerde, ilçe sağlık müdürlüklerinden oluşturulan mobil ekipler tarafından sahada ve tüm aile sağlığı merkezlerinde devam etmektedir. Sağlık bakanlığımız tarafından da ifade edildiği gibi Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısı 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanmıştı. Düzce’de de TURKOVAC aşısı uygulanmasına 7 Şubat 2022 Pazartesi günü itibariyle Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde başlanacaktır. Düzce’de yaşayan tüm vatandaşlarımızı Covid19’a karşı korunma sağlamak için vakti gelen aşılarını yaptırmak üzere sağlık kurumlarımıza davet etmekteyiz” ifadelerinde bulundu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınacak randevu ile yapılacağı bildirildi.

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