Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Düzce D100 Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D100 Karayolu Selamlar Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Turgay T.’nin kullandığı 34 ZUY 23 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Önce takla atan otomobil, yaklaşık 20 metre sürüklenerek yol kenarında bulunan çamur dolu kanala düştü. Kazada sürücü Turgay T. ve araçta yolcu olarak Aysun T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinden çıkamayan yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelilerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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