Hırsızlık için girdikleri evde musluk başlıklarını çaldılar

Düzce'de bir eve giren 2 şüpheli, musluk başlıklarını ve banyo eşyalarını çaldı.

Olay, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Beyhanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyhanlı köyünde oturan H.T isimli şahıs, 5 Şubat sıralarında evine geldiğinde hırsızların girdiğini fark etti. Evde bulunan muslukların başlıklarının olmadığını da fark eden H.T., jandarma ekiplerine haber verdi. H.T.'nin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını S.İ. ve A.R. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, hırsızlık olayının ticari araç ile yapıldığını da belirledi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

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