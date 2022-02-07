Karda bozulan yollar tamir ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı sonrasında bozulan yollar ekipler tarafından tamir edilmeye başlandı. Çalışmalar hafta boyu devam etmesi planlanıyor.

Düzce’de etkili olan kar yağışının ardından sokaklarda oluşan çökmeler, asfaltlarda oluşan bozulmalar sonrasında Düzce Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, araba ve yaya yollarında bakım çalışması başlattı. Şıralık ve Aziziye Mahalleleri’nde yollarda çalışma yapan ekipler, Rasim Bedir Paşa ve Hastane Caddeleri’nde de kaldırım tamiri yapmaya başladı. Ekiplerin çalışmasını hafta boyunca devam ettirmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.