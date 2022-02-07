Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına tek tek cevap verdi Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: “Kemal Bey’in Düzce’ye gelmesini çok isterim. Kemal Bey Düzce’ye gelsin. Biz kendisini Düzce Belediyesi olarak misafir edelim” “Bu iddiaların tamamı derme çatma. Yalan yanlış bilgilerle dayalı iddialar”

– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehir ile alakalı iddialarına tek tek cevap verdi. İddiaların tamamının derme çatma, yanlış bilgiler ile dolu olduğunu ifade eden Faruk Özlü, “Kemal Bey’in Düzce’ye gelmesini çok isterim. Kemal Bey Düzce’ye gelsin. Biz kendisini Düzce Belediyesi olarak misafir edelim” davetinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Düzce ile ilgili bazı iddialarda bulundu. 65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise bu iddialara tek tek cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Düzce’ye bir heyet gönderdiğini ifade eden Başkan Özlü, “Bu heyet yaklaşık 40 kişiden oluşuyordu. Bu heyet Düzce’de 1 gün kaldı ve döndü. Dönüşlerinde genel başkanlarına bir rapor sundukları anlaşılıyor. Bu raporda yer alan hususları Kemal bey parti gurup toplantısında Türkiye ile paylaştı. Açıklamalarını birkaç defa dinledim. Burada yer alan iddiaları inceledim. Bu incelemelerden sonra ortaya çıkan sonuçları da Türkiye’de daha sempatik dille anlatmak için videolar hazırladık ve paylaştık” dedi.



“2017 yılından beri doğalgaz yardımı yapıyoruz”

Başkan Özlü, iddiaların tamamı derme çatma, yalan yanlış bilgilerle dayalı iddialar olduğunu belirterek “Bunlardan bir tanesi hava kirliliği konusundaki iddiası. Düzce’de yılın belli günlerinde hava kirliliğinin yüksek olduğu doğrudur. Ancak bütün yıl boyunca Düzce’deki havanın kirli olduğunu ve hatta dünyanın en kirli havasına sahip şehirlerinden birisi olduğunu söylemek kökten yanlıştır. Düzce’de 365 günün belki 5 gününde hava kirliliği yüksektir ama 360 gün Düzce’deki hava temizdir. Hava kirliliği konusunda Düzce’nin coğrafyasından kaynaklanan bir takım sıkıntılarımız var. Bunları aşmak için geçen yıl göreve geldikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bu çalışmamızda hava kirliliğinin kaynaklarını tespit ettik. Bu kaynaklar esasen 4 ana gruba ayrılıyor. Bunlar; evlerdeki yakılan yakıttan kaynaklanan hava kirliliği, fabrika bacalarından ve taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği bir de münferit olarak yağ lastik yakan vatandaşlarımız var Bunlardan gelen hava kirliliği. Bunları analiz ettik bunlarla ilgili ciddi bir faaliyet yürüttük. Kemal Bey’in iddialarında kömür dağıttığımızı söylüyordu. ‘Kardeşim, kömür dağıtmayın. Doğalgaz yardımı yapın’ diyor. Düzce’ye gelenler biraz çalışmış olsaydı, bizim 2017 yılından beri Düzce’de kömür dağıtmadığımızı öğrenmiş olmaları gerekirdi. Biz 2017 yılından beri Düzce’de merkezde kömür dağıtmıyoruz. Aksine, örneğin geçen sene 1874 aileye yakacak olarak doğalgaz yardımı yaptık. 150 aileye doğalgaz sobası kurdurduk. Bu senede de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan aldığımız 2 milyonluk bir hibe var. Bunu da hava kirliliği ile mücadele konusunda kullanacağız” ifadelerinde bulundu.



“Düzce’de kanser vakaları yarı yarıya azaldı”

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce’nin gelişen ve göz alan bir il olduğunu belirterek “Konuşmasının her tarafında aslında yanlışlık ve sakatlık var. Örneğin; bir eczası hanımefendiyi referans göstererek Düzce’de kanser hastalarının sayısının çok arttığını ifade etti. Oysa son, 56 yılda Düzce’deki kanser vaka sayısında yarı yarıya azalma var. Yine bu raporla ilgili; Düzce’nin geri kalmış bir şehir olduğunu sanayi çarşısında çalışan bir kardeşimize atfen bunu söyledi. Düzce göç alan bir şehirdir. Göç alan şehirler gelişmiş şehirlerdir. Geri kalmış bir şehre hiç kimse gelmez. Düzce’nin 5 OSB’si var, Üniversitesi var, yolların kavşağında bir şehir. Ticaretinin çok canlı olduğu bir şehir. Düzce’nin geri kalmış olduğunu söylemek abesle iştigaldir. Düzce gelişen büyüyen bir şehir. Bu da kökten yanlış” şeklinde konuştu.



“Hani diyorlar ya; geliyor gelmekte olan, zaten, o dedikleri İzmir’e gelmiş durumda”

Başkan Özlü, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 40 kişilik heyeti Düzce’ye değil İzmir’e göndermesi gerektiğini işaret ederek “Bizim arzumuz şudur ki; Kemal Bey, 40 kişilik bir heyet teşkil edip İzmir’e göndermeli. Ama 40 kişilik sağlam bir heyet Derme çatma yalan yanlış rapor yazacak bir heyet değil. 40 kişilik sağlam bir heyeti İzmir’e göndermeli, İzmir’in yıllardın çözülememiş çöp, gecekondu, körfezin kokusu ve toplu taşıma sistemini inceletmeli. Hani diyorlar ya; ‘Geliyor gelmekte olan’ Zaten, o dedikleri İzmir’e gelmiş durumda. İzmir’de şu an bulunuyor. Kemal Bey’e tavsiyemiz, bir heyeti İzmir’e göndersin. İzmir’in sorunlarını inceletsin. Ben İzmir’e giden bir insanım. İzmir’in çok ciddi gece kondu sorunu var. Kentsel dönüşüm konusunda çok ciddi sorunları var. Gecekondu mahalleleri İzmir’e hiç yakışmıyor. Kemal Bey’in yerinde olsan CHP heyetini Düzce’ye değil, İzmir’e gönderirim. İzmir’in sorunlarını inceletirim” dedi.



Başkan Özlü Kılıçdaroğlu’nu Düzce’ye davet etti

65. Dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Düzce’ye davet ederek “Kemal Bey’in Düzce’ye gelmesini çok isterim. Kemal Bey Düzce’ye gelsin. Biz kendisini Düzce Belediyesi olarak misafir edelim. Nasıl çöp sorununu çözdüğümüzü, toplu taşıma sistemini nasıl optimize ettiğimizi anlatalım. Düzce’de akıllı kavşaklar kurduğumuzu, Düzce’nin tarihi ve bölgelerindeki yaptığımız kazıları anlatalım. Kendisine Düzce’yi bizim anlatmamız gerekiyor. Çünkü Kemal Bey’in aldığı rapor, yalan yanlış bir rapor” ifadelerinde bulundu.



“Heyeti İzmir’e gönderin”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü son videosunda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Kemal bey size önerimiz 40 kişilik sağlam bir heyet teşkil etmeniz ve bu heyeti iki dönemdir Milletvekilliği yaptığınız İzmir'e göndermenizdir. Bu heyete İzmir'in yıllardır çözemediğiniz, çöp, gece kondu, ulaşım ve Körfez'in kokusu sorunlarını inceletin. Çözüm için Düzce'yi inceleyin. Düzce'nin çöp, Kentsel dönüşüm ve ulaşım konusundaki başarılı çalışmalarını örnek alın" diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Özlü Kılıçdaroğlu'na 5. kez verdiği cevap ile video serisini sonlandırdı.

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