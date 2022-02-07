Lojman binasında yangın çıktı, ekipler vatandaşları kurtarmak için seferber oldu

– Düzce'de lojman olarak kullanılan binanın kazan dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, binada mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Nalbatoğlu Mahallesi'ndeki bir lojman binasının kazan dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lojmandan dumanların yükseldiğini gören çevredeki polisler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazan dairesinden çıktığı belirlenen yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Bir yandan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, diğer yandan da binada mahsur kalan kişileri kurtardı. Binanın 2'nci katında oturan yaşlı kadın da merdiven ile güvenle aşağıya indirildi. Ayağında platin olduğu için yürümekte zorlanan yaşlı kadın, kurtarılırken gözyaşlarına hakim olamadı.



Kazan dairesi kullanılamaz hale geldi

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında kazan dairesi kullanılamaz hale geldi. Binada maddi hasar oluşurken, evlerde bulunan vatandaşlar da tahliye edildi. Düzce Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan da olay yerine gelerek, son durum hakkında bilgiler aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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