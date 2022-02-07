Lojmanda yangın çıktı; mahsur kalanları itfaiyeciler kurtardı

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, İl Özel İdaresi'ne ait lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan 3 kişiyi itfaiyeciler kurtardı.
Düzce'nın Kalıcı Konutlar bölgesindeki İl Özel İdaresi'ne ait 3 katlı lojmanın bodrum katında yangın çıktı. Dumanları fark edenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Binaya yayılan duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de balkonlardan itfaiye merdiveniyle ulaşılarak kurtarıldı. Bodrum katındaki eşyaların yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2022-02-07 14:19:32
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