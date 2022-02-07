Karadeniz bölgesinde fırtına bekleniyor

– Meteoroloji 9. Bölge müdürlüğü aralarında Düzce’nin de bulunduğu 5 il için fırtına uyarısında bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 9. Bölge müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren güney güneydoğu yönlerden; Batı Karadeniz’de Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak ve Bartın’da kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Saatte 4070 kilometre hıza ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınan 09.02.2022 Çarşamba sabah saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerinde bulunuldu.

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