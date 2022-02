Öğrencilerin ara dönem kampı sona erdi

– Düzce İl Müftülüğü tarafından öğrencilerin hem öğrenmesi hem de eğlenmesi amacıyla başlatılan gençlik kampı sona erdi.

Düzce İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Hasan Çiçek ve gençlik koordinatörleri eşliğinde yarıyıl tatilinde 4 gün kampta kalan öğrenciler, milli manevi değerler eğitimi yanında, kitap okuma, sinema, şiir, ebru, taş boyama, yakma sanatı ve sohbet halkaları gibi çeşitli etkinliklere katılarak hem eğlendi hem de öğrendi. Kamp sonunda Düzce İl Müftülüğü Rüstem Can, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, Başkanlık Müftüleri Turgut Açari ve İbrahim Gemici, Çilimli ve Kaynaşlı ilçe müftüleri, ilçe kurum amirlerinin katılımı ile kapanış programı düzenlendi.

Kapanış programı, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Rüstem Can, Belediye Başkanı Birol Şahin ve Kaynaşlı İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır’ın selamlama konuşmalarının ardından, kampa katılan öğrenciler tarafından ilahi dinletileri, Hadisi Şerif okumaları, tiyatro gösterisi ve kamp boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerden oluşan video gösterisi yapıldı. Kapanış Programı, İl Müftüsü Rüstem Can, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve İlçe Müftüsü Mülayim Bayındır tarafından, öğrencilere katılım belgesi takdimiyle son buldu.

