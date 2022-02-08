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Bu konak Beyciler'e çok yakışacak

İHA

Bu konak Beyciler'e çok yakışacak

Mahallelerin ihtiyaçlarını gidermek ve vatandaşların rahat nefes alabileceği alanların oluşturulması amacıyla hazırlanan "Mahalle Konağı" projelerinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Beyciler Mahallesinde yapımı devam eden konağın peyzaj çalışmalarına geçildi.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yerel seçimler öncesi verdiği sözlerden biri olan mahalle konaklarının yapım çalışmaları sürüyor. Başkan Özlü; Beyciler, Çavuşlar ve Çamköy mahallelerinde iş insanlarının desteği ile projelerine ve yapımına başlanan mahalle konaklarına Ağa Mahallesinde Roman Konağı da ekleneceğini açıklamıştı. Böylelikle dört mahallede mahalle konakları ile vatandaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçları giderilecek.

Beyciler mahalle konağında çalışma sürüyor
Kar yağışından dolayı bir hafta ertelenen mahalle konağı çalışmaları yeniden başladı. Beyciler Mahalle Konağında iç dekorasyon çalışmalarının sona gelmesinin ardından konağın bahçesinde peyzaj çalışmalarına başlandı. Hayırsever İbrahim Karakaş’ın desteğiyle yapımına başlanan konağın dış cephesinin boyama işlemi de devam ediliyor. Mahalle sakinleri çalışmaların tamamlanıp açılışın yapılmasının ardından, konağın içerisinde hem de bahçesinde gönüllerince vakit geçirebilecek.

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