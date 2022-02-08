Benzin istasyonunda otomobil yandı İstasyon çalışanlarının müdahalesi ile korkulan olmadı

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– Düzce’de benzin istasyonunda motor kısmından tutuşan otomobil korkuttu.

Yangın ZonguldakDüzce D655 Karayolu Sancaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Tokgöz idaresindeki 54 FY 899 plakalı Tofaş marka otomobille benzin istasyonuna gelerek benzin aldı. Tesislerden çıkmaya hazırlanan Tokgöz, otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark ederek, aracını yıkama alanına aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobil istasyon çalışanlarının müdahalesi ile söndürülürken, itfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Motor kısmından tutuşan otomobil kullanılamaz hale gelirken, benzin istasyonu çalışanlarının dikkati ile korkulan olmadı.

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