Vali Atay ve beraberindekiler, yaban hayvanları için yem bıraktı

Kış şartlarının özellikle yaban hayatını zorlaması ile birlikte harekete geçen Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için yem bıraktı. Ekiplere Düzce Valisi Cevdet Atay, Jandarma Komutanı Naci Akkaş ile kurum müdürleri de eşlik etti.

Kış şartlarının ağır geçtiği ormanlar kar altında kalınca Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yaban hayatının yem bulmakta zorlanması üzerine ekipler Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası’nda yaban hayatı için yem bıraktı. Ekiplerle birlikte Topuk Yaylası'na çıkan Düzce Valisi Cevdet Atay, Jandarma Alay Komutanı Naci Akkaş, Özel İdare Genel Sekreteri Hayri Şen, İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak eşlik etti.

Ekiplerle birlikte saman, buğday ve yem bırakan Vali Atay ve beraberindekiler ayrıca ekiplerden doğal yaşam ve Düzce ormanlarındaki yaşam hakkında da bilgiler aldı.

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