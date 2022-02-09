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Okul ziyaretleri devam ediyor

İHA

– Düzce'deki okulları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, risk altındaki çocukların tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Okul ziyaretleri devam ediyor

– Düzce'deki okulları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, risk altındaki çocukların tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Düzce Sosyal Hayat Merkezi Gündüzlü Hizmetler Birimince yürütülen proje kapsamında okul ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda, Arsal Anadolu Lisesi ve Şehit Ufuk Baysan İlkokulunu ziyaret eden ekipler, risk altındaki çocukların tespiti için okul yöneticileri ile bir araya geldi. Çocuklarla ilgili bilgiler alan ekipleri, herhangi bir olumsuzluk durumunda kendileri ile okul yöneticilerinin irtibata geçmesini istedi. Ekiplerin okul ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi.

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