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Sağlık Müdürü Yılmaz'dan 'Sigarayı bırakın' çağrısı

İHA

– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sigaranın ölüm sebepleri arasında en önde gelen risk faktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürü Yılmaz'dan 'Sigarayı bırakın' çağrısı

– Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, sigaranın ölüm sebepleri arasında en önde gelen risk faktörlerinden biri olduğunu söyledi.
Dr. Yasin Yılmaz, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ile ilgili yaptığı açıklamada “9 Şubat tarihi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak amacıyla ülkemizde ‘Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kutlanmaktadır. Dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri olan sigara kullanımının birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Ayrıca bir halk sağlığı sorunudur. Ölüm sebepleri arasında en önde gelen risk faktöründen biri sigaradır. Aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır” dedi.

Daha da riskli
Tütün kullanımının, Covid19 ile mücadele edildiği bu dönemde her zamankinden çok daha fazla tehlike içermekte olduğunu bildiren Yılmaz, “Tütün ürünü kullanımını bırakmak da her zamankinden çok daha fazla önem taşımaktadır. Sıklıkla tütün ürünü kullanımının bir sonucu olan KOAH, astım, kalp damar hastalıkları gibi pek çok kronik hastalık, tütün ürünü kullananlarda, kullanmayanlara göre çok daha sık görülmektedir. Korona virüslü hastalardan sigara içme öyküsü olanlarda; pnömoni gelişme, hastanede yatma, yoğun bakım ve ventilatör desteğine ihtiyaç duyma riski sigara içmeyen Covid19’lu hastalardan 14 kat daha fazla olduğunu, bilimsel veriler, tütün ürünü kullanımının; Covid19’a yakalanma sıklığı ve klinik seyrinin şiddeti ile ilişkili olduğunu kesin olarak göstermektedir” dedi.
Sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu işaret eden Yılmaz sigara bırakma tedavisinde davranış danışmanlığı ve ilaç tedavisinin büyük önem taşıdığını, ilaç tedavisinin amacının, sigaranın bırakılmasını izleyen dönemde ortaya çıkan nikotin yoksunluğunu gidermek olduğunu, bu ilaçların doktor tarafından reçeteli olarak verildiğini, bunun dışında bir sağlık uzmanına başvurmadan satılan sigara bırakma ürünlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.
Ülkemizde tütün ürünü kullanan bireylere, bu bağımlılıktan kurtulmaları için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla kesintisiz destek sağlandığını belirten Dr. Yasin Yılmaz, Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve Sigara Bırakma Poliklinikleri tarafından, sigarayı bırakma kararı alan bireylere bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileri ile baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık verildiğini belirtti.
Yılmaz son olarak “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesi ile tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya, sağlıklı beslenmeye, hareket etmeye ve fiziksel aktiviteye davet ediyorum” dedi.

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