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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayide Kadın Eli Projesinin Düzce çalışmaları başladı

İHA

Sanayide Kadın Eli Projesinin Düzce çalışmaları başladı

– TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinin çalışmaları Düzce’de de başladı.
Sanayide Kadın istihdamının ve Sanayi sektöründe gençlere ilham olacak rol model kadın sayısının artırılması ve sanayide nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen ‘Sanayide Kadın Eli’ projesinin Düzce çalışmaları başladı. Eğitim almış ancak istihdama katılamamış ve çalışmaya istekli kadınları Meslek Lisesi mezunu ve eğitimi devam eden gençleri hedefleyen projenin üçüncü ayağı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Toplantıya; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul Üyesi Tezmaksan Makine Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Tezmaksan Akademi Kurumsal Direktörü Yalçın Paslı, TOBB Düzce KGK Başkanı Serap KÜÇÜK, Kurul üyeleri ve Projeden Sorumlu Personeller katılım sağladı.

“Önemli bir yola çıkıyoruz”
Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin özellikle son dönemde kadın girişimciliğine, kadınların ekonomik hayata dahil olmasına destekler sağlamaya çalıştıklarını belirterek “Gerek mentörlük faaliyetleri, gerekse eğitim çalışmaları ile kadınlarımızın ekonomik hayata dahil olmaları için teşvik ediyoruz. Biliyoruz ki kadınlarımız yaparsa en iyisini yapar. 2007 yılında TOBB başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun büyük çabalarıyla kurulan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Odamız koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Düzce Kadın Girişimciler Kurulumuz ülke genelinde ses getiren çalışmalara imza atıyor. Bizler de kendilerine azami düzeyde destek olmaya çalışıyoruz. Bu projenin başarıya ulaşması için çalışacak ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak ortaya çıkan bu güzel birlikteliğin sonuna kadar arkasında duracağız” ifadelerini kullandı.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Günseli Özen, sanayide Kadın Eli projesinde sanayi istihdamına çok daha fazla kadının dahil olması gerektiği belirterek “Bir projenin devam etmesi ve kalıcı olabilmesi için ihtiyacı olanların işin içinde olması lazım. Ben Düzce’nin bu anlamda diğer illerden daha farklı bir noktada olacağına inanıyorum. Projenin ilerlemesi açısından Tuncay Bey’in yanımızda olması önemli. Serap Başkanıma çok inanıyorum. Bu bir kontak, biz kontağı çevireceğiz ama sürdürülebilir kılınması için Düzce Kadın Girişimciler Kurulumuzun çok fazla çalışması lazım. Bu projenin takipçisiyiz” dedi.

Düzce hareketini başlatıyoruz
TOBB Düzce KGK Başkanı Serap Küçük, Düzce’de bu hareketi çok güzel bir şekilde başlayacağını ve bunun Türkiye genelinde uygulanabilir hale geleceğine inandığını belirterek “Düzce’den başlayarak kadınların sanayi işkollarında yükselmesini, daha çok yer almasını ve ekonomiye katkı vermesini sağlamış olacağız. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Toplantı, proje kapsamında yapılabilecek çalışmaların görüşülmesinden sonra hediye takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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