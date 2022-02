Düzce Valisi Atay: "Çok şükür can ve mal kaybımız yok" Düzce Valisi Cevdet Atay, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

– Düzce Valisi Cevdet Atay, Boğaziçi beldesinde meydana gelen heyelan sonrasında bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan sebebiyle can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Vali Atay, "Bizler de burada kesin ve kalıcı bir çözüm bulacağız" dedi.

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde sağanak yağış sonrasında heyelan meydana geldi. 3 katlı binanın hasar gördüğü heyelan sebebiyle Ballar Mahallesi ile Çayırtarla Mahallesi arasındaki yol trafiğe kapatıldı. Güzergah üzerinde iki ayrı noktada meydana gelen heyelan sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bölgede incelemelerde bulundu. İl Özel idaresi Genel Sekreteri Hayri Şen ve Belediye Başkanı İbrahim Ercan’dan bilgiler alan Vali Atay, heyelan oluşan bölgelerdeki sorunların kısa süre içerisinde çözülmesi talimatını verdi.



"Çok şükür can ve mal kaybımız yok"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Atay, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Atay, "Bölgeye geldim ve arkadaşlardan bilgiler aldım. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Burada yollarımızda biraz sıkıntı yaşanmış ama arkadaşlarımız bölgede hava şartlarına göre gerekli çalışmaları yapacaklar. Gerekli trafik işaretlemelerini yaparak, buradan kimsenin geçmemesini sağlayacaklar. Diğer taraftan olan yolda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde evlerine ulaşabilmesi için hem belediyemiz hem de il özel idaremiz gerekli tedbirleri alıyor. AFAD İl Müdürümüz geldi, evlerde incelemelerde bulunuyor. Bizlere net bilgiler verecekler. Bizler de burada kesin ve kalıcı bir çözüm bulacağız. Vatandaşlarımız da burayı şimdilik kullanmamalarını söylüyoruz. Herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

