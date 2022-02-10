Sevgi evlerindeki çocuklar okula giderken de yalnız bırakılmıyor

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– Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklar, okula giderken de yalnız bırakılmıyor.

Eğitim öğretim döneminin yeniden başlamasıyla Düzce'de binlerce öğrenci okul yolunu tutarken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı sevgi evlerinde bulunan çocuklar da okullarına uğurlanıyor. Öğrenciler, müdürlük ekipleri tarafından servisler ile sevgi evlerinden alınarak okullarına götürülüyor.

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