Vali Atay, Sakarya BAM Başsavcısı Ergül Yılmaz ile bir araya geldi

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– Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve beraberindeki heyet, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Sakarya Bölge Adliyesi Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, cumhuriyet savcıları Erdal Yüce ile Bülent Cansu ve Hakim Buğra Türker, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik de yer aldı. Görüşmede, Düzce Adalet Sarayı ve kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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