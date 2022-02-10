Heyelan sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu

– Düzce’nin Akçakoca ilçesi’nden Sakarya’ya giden yolda meydana gelen heyelan ve çatlak sebebi ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.
Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada Akçakoca’da etkili olan sağanak yağış sebebi ile Melenağzı Köprü mevkiinde çatlak ve heyelan meydana geldi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına AkçakocaSakarya istikametine ağır taşıtların geçişlerine izin verilmiyor. Bölgeyi kullanacak olan ağır taşıtlar Düzce istikametine geri gönderilirken, Sakarya tarafına gitmek isteyen araçlara bilgilendirme yapıldı. Bölgede ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alırken, karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.