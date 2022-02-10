Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü korona virüse yakalandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yapılan korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Başkan Özlü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde karantinaya girdi. Başkan Faruk Özlü, çalışmalarına evinden devam edecek.

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