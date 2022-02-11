Girişimcilik tanıtım toplantısı düzenlendi

– Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Sosyal Uyum ve Gençlik' projesi kapsamında Sakarya'da girişimcilik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, aralarında Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova'dan katılımcılarla 'Sosyal Uyum ve Gençlik Projesi' başlattı. UNICEF’in de destek verdiği proje kapsamında girişimcilik tanıtım toplantısı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Sakarya Yurt Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya; Düzce’den Gençlik Merkezi görevlileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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