İçme suyu şebeke projesi görüşüldü

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– Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, içme suyu projesindeki devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Düzce’nin içme suyu projesinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin çalışmalarını yürüten Mühendis Çağatay Beyaz ile geçtiğimiz günlerde görüşerek, proje hakkında bilgiler aldı. Proje kapsamında, İller Bankası Yatırım Değerlendirme Daire Başkanlığı’ndan bütçe konusunda olumlu görüşler alındığını belirten Başkan Özlü, ihale sonucunda projenin yapım çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

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