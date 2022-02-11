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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Yollarımız tıpkı akarsular gibi" Bakan Adil Karaismailoğlu, Düzce-Akçakoca Devlet ve Çevre Yolunun açılış törenine katıldı "Halkımız suyu getireni de, testiyi kıranı da çok iyi bilmekte"

İHA

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: "Yollarımız tıpkı akarsular gibi" Bakan Adil Karaismailoğlu, Düzce-Akçakoca Devlet ve Çevre Yolunun açılış törenine katıldı "Halkımız suyu getireni de, testiyi kıranı da çok iyi bilmekte"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yollarımız tıpkı akarsular gibi. Gittikleri yerlere hayat katıyor, geçtikleri bölgelerdeki üretimi, istihdamı, ticareti, eğitimi kültürü ve sanat yaşamını canlandırıyorlar. Çok değerli halkımızın gönlüne giden yolları inşa ediyoruz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, DüzceAkçakoca Devlet ve Çevre Yolunun açılış törenine katıldı. Törende; Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay ve kent protokolü de yer aldı.
2002 yılı itibariyle, Türkiye’deki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu, 28 bin 550 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Otoyollarımızı 3 bin 532 kilometreye, karayollarındaki tünel uzunluğunu da 50 kilometreden alıp, 12 kat artışla 651 kilometreye ulaştırdık. Köprü ve viyadük uzunluklarını da 724 kilometreye ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Karayolu yatırımlarımızdaki çalışmalarımızı 7/24 esasına göre devam ettiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde hedefimiz otoyol uzunluğunu 3 bin 800 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 516 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bizler başkaları gibi sadece kendi geleceğimizi önemsemiyoruz. Ne dedikleri bilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan, kendi siyaseti ikballeri için Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenlerin amacını çok iyi biliyoruz" dedi.

"Türkiye yerinde saysın diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracağız"
'Milletimiz bu güne dek bu boş sözlere kanmadı’ diyen Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bundan sonra da arzu ettikleri kargaşaya da izin vermeyecektir. Bizim milletimiz ve devletimiz hep yan yana, hem omuz omuza. Kimsenin gücü birlikteliğimizi bozmaya yetmez. Cumhur İttifakı olarak 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdam oluşturması ve ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, eser siyaseti yapıyoruz. Türkiye yerinde saysın diye uğraşanların umutlarını boşa çıkaracağız. Türkiye 50 sene önceki gibi yönetilsin isteyenlerin umutlarını da boşa çıkaracağız. Artık Türkiye, bir avuç insan için çalışanların, çıkarcıların ülkesi değil. 84 milyonun Türkiye’sidir. Dün nasıl içerideki mihraklara rağmen ülkemizi geliştirecek vizyon projeler hayata geçirdiysek, yarın da yeni projeleri milletimizin hizmetine sunmaya her daim en iyisini üretmeye devam edeceğiz"

"Düzce'de payını alıyor"
Türkiye genelindeki büyük yatırım hamlesinden, Düzce’nin de hak ettiği payı aldığını ve almaya devam edeceğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "2003’te il genelindeki bölünmüş yol uzunluğu 79 kilometreyken bugün 171 kilometreye çıkardık. Hükümetimiz döneminde Düzce'deki karayolları üzerinde toplam uzunluğu 10 bin 488 metreyi bulan tam 67 adet köprü yaptık. Düzce il genelinde yürüttüğümüz 6 karayolu projemizin bedeli 859 milyon lirayı bulmakta. Bugün şantiye ziyaretinde bulunduğumuz Düzce çevre yolu kesimi, DüzceAkçakoca devlet yolu onarım işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Proje ile 50 buçuk kilometrelik bölünmüş yol onarımı yapıyoruz. Bu şekilde hat üzerinde trafik güvenliğini ve sürüş konforunu arttıracağız" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, Düzce'deki projeleri anlattı
Düzce'de devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İhale kapsamında Gümüşova ilçesi Bağdat Caddesi D100 Karayolu bağlantısındaki geçit çalışmalarımız da devam ediyor. Bu yoldaki çalışmalara yoğun şekilde devam edeceğiz. Düzce kuzey çevre yolunun 14 kilometrelik birinci kısmını tamamlayıp, trafiğe açmıştık. İkinci kısmının da 2022 yılı yatırım programı dahilinde yapım ihalesini de gerçekleştireceğiz. Bir diğer karayolu projemiz de; DüzceAkçakoca ayrımı Yığılca yolu. Yolun Düzce ilindeki uzunluğu da 40 kilometre. Projenin 23 buçuk kilometresini tamamlamıştık. Yeni ihale kapsamında 7 buçuk kilometrelik DüzceYığılca yolu ile birlikte, 9 kilometrelik YığılcaAlaplı yolu olmak üzere 16 buçuk kilometrelik yolu da hizmete alacağız. Bütün hedefimiz, YığılcaDüzce yolunun bu yıl içerisinde yıl bitmeden tamamlanması. Devam eden projemiz kapsamında, toplam uzunluğu 312 kilometreyi bulan 2 adet viyadük de yer almakta. Düzce’de sürdürdüğümüz bir diğer proje de, Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova Yeniçağ kavşağı arasındaki muhtelif kesimlerde üstyapı çalışmaları. Bunun yanında ayrıca tarihi köprülerimizde de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Tabak Deresi üzerinde yer alan tarihi Konuralp köprüsünün restorasyon çalışmasını bu yıl içinde tamamlayacağız"

"Türkiye sevdasından başka sevdamız yok"
'Halkımız suyu getireni de, testiyi kıranı da çok iyi bilmekte' diyen Bakan Karaismailoğlu, "İki zihniyet arasındaki farkı da çok iyi görmekte. Bizim millet sevdasından, Türkiye sevdasından başka sevdamız yok. Yollarımız tıpkı akarsular gibi. Gittikleri yerlere hayat katıyor, geçtikleri bölgelerdeki üretimi, istihdamı, ticareti, eğitimi kültürü ve sanat yaşamını canlandırıyorlar. Çok değerli halkımızın gönlüne giden yolları inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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