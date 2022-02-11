Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, çıkarcıların değil 84 milyonun ülkesi (2)

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

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VALİ VE BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Düzce AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada Vali Cevdet Atay, ilçe belediye başkanları ve Karayolları yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, kentteki yol durumlarıyla ilgili yöneticilerden bilgiler aldı.DHA-Politika Türkiye-Düzce / Merkez Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ

2022-02-11 14:00:27



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