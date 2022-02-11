4 evde hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Düzce’de 4 farklı adreste hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Aziziye Mahallesi’nde farklı zamanlarda 4 evde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin L.K. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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