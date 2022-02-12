Düzce’de ilk defa HAP yönetici eğitimi verildi

– Düzce’de ilk defa hastane yöneticilerine yönelik hastane afet ve acil durum planı (HAP) yönetici eğitimi düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü, Düzce’de ilk defa Hastane Afet ve Acil Durum yönetici eğitimi düzenlendi. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin koordinasyonunda, Düzce’de ilk defa hastane yöneticileri ile inceleme makamı yetkililerine yönelik "Hastane Afet ve Acil Durum Planlaması (HAP) Yönetici Eğitimi" düzenlendi. İki oturum halinde düzenlenen eğitimde; Hastane Afet ve Acil Durum Planları Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra HAP kılavuzu tanıtımı, plan hazırlama tarihleri, risk iletişimi, afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar, olaya özel planlar, psikososyal destek faaliyetleri, yıl içinde yapılması gereken masa başı ve saha tatbikatları konularında sunumlar yapıldı. HAP Yönetici Eğitimlerine Düzce’de faaliyet gösteren tüm kamu/özel hastanelerin Başhekimleri katılım sağladı. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgeleri ile eğitmenlere teşekkür belgeleri Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mevlüt Yıldız tarafından takdim edildi.

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