Düzce’de sorunlu olan kaldırımların tamiratı devam ediyor. “Yeter ki kalpler kırılmasın gerisini biz tamir ederiz” sloganı ile kaldırım onarımları başlarken belediye ekipleri de canla başla bozuk olan kaldırımların onarımını gerçekleştiriyor.

Düzce kent merkezinde bulunan cadde, bulvar ve sokaklardaki bozuk, kırılmış, altı oyulmuş kaldırımların onarımı başladı. Kar yağmadan önce birçok sorunlu kaldırımın onarımını tamamlamak isteyen ekipler, canla başla çalışarak kaldırımların onarımını en kısa sürede bitirmeye çalışıyor. “Yeter ki kalpler kırılmasın gerisini biz tamir ederiz” sloganı ile başlayan çalışmalarda Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bozuk kaldırım taşlarını kaldırarak yerine yeni taşları döşüyorlar.

Ekipler daha önce ıslandığında kayganlaşan ve Düzcelileri hayatlarından bezdiren mermer kaldırım taşlarını kaldırarak yerine kaymayan, yeni taşları döşüyor.

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