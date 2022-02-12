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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilsoft’tan 17. yıla özel yeni ürünler

İHA

Bilsoft’tan 17. yıla özel yeni ürünler

Küçük ve Orta ölçeli firmalar başta olmak üzere firmaların ihtiyaç duyduğu ticari yazılımları yapan sektörün öncü kuruluşlarından Bilsot Yazılım 17. Yılını görkemli törenle kutladı. Yeni ürünlerin tanıtımının da yapıldığı törende konuşan Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, firmalara sundukları ürünlerin kolay kullanılabilir ve erişiminin kolay olması ile Türkiye’nin yanı sıra dünyaya hitap ettiklerini dile getirdi.
Başta ön muhasebe, hızlı satış, stok takip, efatura gibi Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) ihtiyaç duyduğu ticari yazılım programlarını geliştirerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu programları entegre şekilde sunan Bilsoft Yazılım, 17. Yılını MÜSİAD Düzce Şubesi ile birlikte düzenlediği görkemli törenle kutladı. Düzce iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı geceye farklı illerinde Bilsoft yazılımlarını kullanan kullanıcılarda yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca Bilsoft Yazılımın 17. Kuruluş yılı gecesinde Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan ile yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

"Projelerinizi anlattıkça inancınız artıyor"
Yüzde yüz yerli ve milli sloganıyla yerli yazılım yapan ve sektörün önde gelen firmalarından olan Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, gecede yaptığı konuşmada, “Bu program bizim açımızdan çok değerli. Çünkü sizlere, yaptığımız projeleri ve gelecekte yapacaklarımızı anlatma fırsatı buluyoruz. İşyerini ilk kurduğum yıllardan itibaren, işten geldiğimde rahmetli Babamın karşısına geçer gün boyu yaptıklarımı anlatırdım. Babamın vefatından sonrada anneme anlatmaya başladım. Anlatıyordum ama yazdığımız program kodlarını, efatura, eticaret, web servisin ne olduğunu aslında ne işe yaradığını bilmiyorlardı. Ama beni yıllarca sabırla dinlediler. Etrafınızda sizi dinleyen ve önem veren birilerinin olduğunu bilmek, azminizi daha da güçlendiriyor. Projelerinizi çevrenize anlattıkça, yapacağınıza olan inancınız da artıyor. Bugün heyecanlıyım, Mutluyum ve bir o kadar gururluyum. Çünkü bugüne kadar annem ve babama anlattığım projeleri, hayata geçirmenin mutluluğu ile sizinle paylaşıyoruz. Ve inanıyorum ki bu durum bizim başarıya giden yoldaki inancımızı daha da arttıracak” dedi.

“Tecrübemizi uluslararası pazarda kullanmak istiyoruz”
Ahmet Veli konuşmasında bilgi ve birikimlerini uluslararası pazarda da değerlendirmek istediklerini belirterek, “Amacımız bugüne kadar elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi uluslararası pazarlarda kullanmak. Bugün tüm dünyada nasıl proje geliştirebiliriz? Pazarlama ve dağıtımını nasıl yapabiliriz? Bunun üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Yurt dışı pazarlarına açılmamız hem firmamızın gelişmesine, hem de ülkemize döviz sağlayacak olması bakımından önemli bir konu. Ayrıca yurtdışı pazarına açılmamız istihdama pozitif katkı sağlayacaktır” dedi.

“100 binden fazla müşterimize 50 çalışanımızla hizmet veriyoruz”
100 binden fazla müşteriye ulaştıklarını işaret eden Ahmet Veli, “Bugün Düzce Teknopark ofisimizde, 100 binin üzerindeki müşteri potansiyeline 50 çalışanımız ile hizmet vermekteyiz. Firma olarak 2021 yılı içerisinde toplam 43 öğrenciye staj imkanı sunduk. Staj döneminde başarılı olan öğrencileri istihdam ederek ekibimizi güçlendirdik. Geliştirdiğimiz projeleri ilgili kurumların işbirliği ile başardık. Düzce Üniversitesindeki Hocalarımızdan danışmanlık hizmeti aldık. Ayrıca İstihdam meleği projesinde yer alarak eğitim ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. KOSGEB’den Arge/inavasyon ve nitelikli personel desteği aldık. İŞKUR’dan İşbaşı eğitim programı desteği alarak geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca hem üniversite hem de liselerimizle ortak protokoller yaparak katma değerli projeler geliştirmekteyiz. 17. yılını kutladığımız firmamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Eminim ki bundan sonraki süreçte hep birlikte gayret ederek, hem firmamız hem de ülkemiz için başarılı çalışmalara imza atacağız. Bu vesile ile şehrimizin ve ülkemizin kurum ve kuruluşlarına, bürokratlarımıza, oda başkanlarımıza, ilimiz sanayicisine ve şirketlerine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Programda ayrıca Bilsoft Yazılım tarafından hazırlanan iki yeni üründe davetlilere tanıtıldı. Bilsoft’ta çeşitli departmanlarda görev yapan çalışanlarda başarılı çalışanlara da plaket ile çeşitli hediyeler aldılar. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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