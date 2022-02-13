EMİTT Fuarı'nda Düzce tanıtıldı

– Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT), seyahat acenteleri ve tur operatörlerine Düzce'nin tanıtımı yapıldı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT), dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da buluşturdu. Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak, 2 yıl aradan sonra tekrar düzenlenen EMİTT Fuarı'nı ziyaret ederek, seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile görüşmelerde bulundu. Parlak; Düzce’nin tarihi, kültürel ve turistik alanları, alternatif turizm potansiyelleri, turistik rotalar, konaklama tesislerinin kapasitesi ve nitelikleri, Düzce’nin bölge destinasyonları arasındaki önemi vb. konular hakkında görüşmelerde bulunarak, sektörün önde gelen profesyonellerini Düzce'ye davet etti.

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