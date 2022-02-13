Tarihi Roma köprüsünün restorasyonu sürüyor

– Düzce Konuralp bölgesinde bulunan tarihi Roma köprüsünün gün yüzüne çıkarılması için restorasyon çalışmaları devam ediyor.

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde bir yandan kazı çalışmaları devam ederken, bir yandan da bölgede bulunan ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen Roma köprüsünde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 5 metre eninde ve 39 metre uzunluğundaki köprünün, o dönem Akçakoca Limanı’ndan gemi ticareti ile getirilen malların kente ulaştırılması için Tabak Deresi üzerine kurulduğu ve bölgenin Osmanlı hakimiyetine geçmesinden sonra da aynı amaçlı kullanıldığı düşünülüyor. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü'nce bölgede restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da tarihi Konuralp Roma köprüsü restorasyon alanında yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

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