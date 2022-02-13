Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa hafif ticari araç çarptı

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Düzce'de bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu çocuk, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H.J.A.K. adlı çocuğa hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk savrulurken, kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.H.J.A.K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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