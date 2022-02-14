Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)

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ALKOLLÜ ÇIKINCA EHLİYETİNE EL KONULDU

Düzce´de köprüden dereye düşen otomobilin sürücüsü Vildan Kuru´nun yapılan kontrolde 1.4 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık durumu iyi olan Vildan Kuru´nun 6 ay ehliyetine el konulurken, bin 823 TL para cezası yazıldı. (DHA)Tezcan Solmaz/KOCAELİ,(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-02-13 23:08:37



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