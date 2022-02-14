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Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel’e ziyaret

İHA

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3. Meslek Komitesi olan kaplama, parke, kereste, mobilya imalatları ve satışları ilde faaliyetlerini sürdüren Hasel firmasını ziyaret etti.

Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel’e ziyaret

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 3. Meslek Komitesi olan kaplama, parke, kereste, mobilya imalatları ve satışları ilde faaliyetlerini sürdüren Hasel firmasını ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarete; Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan ve üyeler katıldı.
Ziyarette, Düzce’nin istihdamında ve ekonomisinde önemli firmalardan olan Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv Sanayi firma sahibi Selçuk Sönmez ile hem ilin ekonomik durumu hem de ihracat çalışmaları hakkında istişare edildi. Ziyaret programı; TSO Başkanı Tuncay Şahin ve 3. Meslek Komitesi Başkanı Şahin Bircan’ın Hasel Teknik Ahşap İnşaat Otomotiv Sanayi firma sahibi Selçuk Sönmez’e hediye takdimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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