Yargıtay'ın kararına rağmen kuzeninin arsasına taşan evini yıkmadı  



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE´nin Kaynaşlı ilçesinde, babasından kalan 730 metrekarelik arazinin sınırlarını ölçtüren Naci İlhan, kuzeni Yunus İlhan´ın yaptığı evin arazisinin 16,61 metrekarelik kısmına taştığını fark etti. Kuzeniyle anlaşamayan Naci İlhan, dava açtı. Mahkeme bina için yıkım kararı verirken, Yargıtay da kararı onayladı. Anlaşma yoluna gitmeyen kuzeni tarafından darp edildiğini söyleyen Naci İlhan, yıkım kararının yerine getirilmesini istedi.

Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Mengencik köyünde Yunus İlhan, 1994 yılında kendi arazisine 2 katlı betonarme ev yaptırdı. Naci İlhan babası ölünce miras kalan, kuzeni Yunus İlhan´ın evinin yanında bulunan 730 metrekarelik arazisinin sınırlarını belirlemek için ölçüm yaptırdı. Arazi ölçümü sonrasında Yunus İlhan´ın yaptırdığı binanın doğu ve batı kısımlarının arazisinin toplam 16,61 metrekarelik alanına taştığı tespit edildi.

YARGITAY KARARI ONADI

Naci İlhan amcasının oğlu ile anlaşma yoluna gitti ancak karşı taraf kabul etmedi. Bunun üzerine Naci İlhan, 2016 yılında Düzce 2. Asliye Hukuk Mahkemesi´ne dava açtı ve mahkeme binanın araziye taşan kısmıyla ilgili yıkım kararı verdi. Bina sahipleri kararı Yargıtay´a taşıdı. Yargıtay da aynı kararı onayladı ve yıkım kararı kesinleşti.

Karar sonrası arazi sahibi Naci İlhan yıkım kararının uygulanması için harekete geçti ve Düzce İcra Dairesi´ne başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda Düzce 5. İcra Dairesi tarafından 2021 yılında binanın araziye taşan kısmının 15 gün içinde yıkılması istendi. İcra dairesinin kararına rağmen Yunus İlhan binayı yıkmadı.

Karara tepki gösteren Yunus İlhan, iddiaya göre, Naci İlhan´ı arazisine gidip, gelirken yolunu kesmeye ve darbetmeye etmeye başladı. Yaşanan yol kesme ve darp olayları da köyde bulunan güvenlik kameraları ile vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

`ANLAŞMADILAR´

Evli ve 3 çocuk babası olan Naci İlhan, hakkını aramak için hukuki tüm yolları denediğini, ancak karşılık alamadığını belirterek, "2016 yılında yerimi ölçtürdüm. Yerimi ölçtürdüğümde bu binanın yerime yapıldığını gördüm. Kendilerine söylediğimde 'git hakkını mahkemede ara' dediler. Gittim hakkımı mahkemede aradım. Düzce´de 2016 yılında açtığım davayı kazandım. İstinaf mahkemesi ve Yargıtay´dan 2020 yılında kesinleşmiş karar geldi. Binanın 16,61 metrekarelik kısmına yıkım kararı verildi. Burası için kendileri ile anlaşma yolunu seçtim. Ancak anlaşma yoluna gitmediler" dedi.

`YARGITAY KARARININ UYGULANMASINI İSTİYORUM´

Naci İlhan, "Hakaret ettikleri gibi darbettiler. Öldürmeye teşebbüs ettiler. Bununla ilgili olarak adli tıp raporlarım ve şikayetlerim var. Düzce İcra Müdürlüğü yaptığı incelemede bu binayı yapan kişinin 15 gün içinde binayı kaldırması yönünde karar verdi ve tutanak tutuldu. Fakat uygulanmadı. 20 aydan beri ben tehdit ve hakarete maruz kalıyorum. Fakat çözüm bulamıyorum. Yargıtay tarafından verilen kararın uygulanmasını istiyorum. Vatandaşa verilen 15 günlük sürenin üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre içinde bir işlem yapılmadı" diye konuştu.

Yunus İlhan ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, "Kolaysa gelsin yıktırsınlar" dedi.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2022-02-14 11:38:15



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