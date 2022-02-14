Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı

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Düzce'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yolcu olarak bulunan kadının üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce merkeze bağlı Mahmure köyü Melenpark mevkiinde yol kontrol uygulaması yapan Bayraktar Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Jandarma ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. isimli kadının üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu kullanma aparatı, 7 gram esrar, 15 adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 1 gram metamfetamin buldu. Gözaltına alınan H.A., İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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