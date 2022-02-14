Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Okul Sporları Yıldızlar Masa Tenisi il birinciliği müsabakalarında erkeklerde Su Damlası, kızlarda ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy ortaokulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Yıldız ErkeklerKızlar Masa Tenisi il birinciliği 18 Temmuz Spor Salonu’nda yapıldı. Müsabakalar sonunda erkeklerde Su Damlası Orta Okulu birinci, TOKİ Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu ikinci, Akşemsettin Orta Okulu üçüncü, Akçakoca Bahaettin Güçlü Orta Okulu dördüncü olurken kızlarda ise TOKİ Mehmet Akif Ersoy birinci, Cumayeri Orta Okulu ikinci, Akçakoca Atatürk Orta Okulu üçüncü ve Zahidül Kevseri Orta Okulu dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.