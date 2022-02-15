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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardımcı’nın heykeli 2022 Pekin olimpiyatlarında

İHA

Yardımcı’nın heykeli 2022 Pekin olimpiyatlarında

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın “Lirik İleti” isimli heykeli, 2022 Pekin Uluslararası Olimpiyat parkına yerleştirilen 15 heykel arasında yer alma başarısı gösterdi.
Pekin 2022 Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Kış Oyunları’nda kamusal alan sanat koleksiyonu oluşturmak için 50 ülkeden bin 611 proje toplandı. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın eseri, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerle birlikte sergilenme başarısı göstererek uluslararası alanda büyük ses getirdi.
2020’den bu yana devam eden süreçte; 6 ülkeden 15 heykel seçildi. Olimpiyat kültürünün ve ruhunun yansıtılması ve dünyanın birbirini daha yakından tanıması fikri amaçlandı. Olimpik parkta maraton koşu rotası boyunca yer alan heykeller bir açık hava müzesi yaklaşımı ile düzenlendi ve Pekin şehrine bırakılan kültürel ve sanatsal bir miras olarak değerlendirildi.
Olimpiyatlarda yer alan Doç. Dr. İlker Yardımcı’nın “Lirik İleti” isimli heykeli, evrenin sonsuzluğu ve döngüsü içinde izleyicilerinin hayatına yeni anlamlar katmayı amaçlıyor. Karşılıklı farkındalık ve hoşgörü duyguları ile oluşturulan heykeldeki bir DNA parçasını simgeleyen merkezdeki döngü, yaşamın ortak noktası ve temelini anlatıyor. Paslanmaz çelik, küresel formdaki evrensel bilgiyi ve bütünlüğü simgelerken heykel, malzeme özelliği nedeni ile çevresini yansıtıyor. Heykel, uluslararası olimpiyat ruhuna ve insanlık kültürüne katkı sağlamayı hedefliyor.
Doç. Dr. İlker Yardımcı, bu etkinlikler ile ilgili olarak Çin ulusal basınında da yer aldı. Yapılan röportajlarda; Düzce Üniversitesi’nin tanıtımı, uluslararası olimpiyat ruhu, spor ve sanatın buluşması, kültürel etkileşim ve akademik ortaklıklar gibi konulara değinildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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