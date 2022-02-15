Attıkları her ilmek iç ısıtıyor Çocuklar üşümesin diye örüyorlar

– Düzce'de bir araya gelen ev hanımları, ihtiyaç sahibi çocukların soğuk kış günlerinde üşümemesi için atkı, bere ve kazak örüyor.

Düzce'de yaşayan ev hanımları, ihtiyaç sahibi çocukların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için bir araya geldi. Toplanan gönüllü kadınlar, çocuklar için atkı, bere ve kazak örmeye başladı. Tamamlanan atkı, bere ve kazaklar tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilecek. Çocukları soğuk havalardan korumak için başlatılan çalışma ile ev hanımları hem kaynaşıyor hem de örgü örüyor. Örgü ören kadınlardan Nimet Yavuz, "Soğuk kış günlerinde çocuklarımızın üşümemesi için çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine, atkı ile bere örüyoruz. Kadınlarım bu konuda çok duyarlı. El birliğiyle çocuklarımızın üşümemesi için örgü örüyoruz" dedi.

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