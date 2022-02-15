Bilim insanları modern zamanın yaygın takviyesi omega3 ve propolisi bir araya getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilim insanları modern zamanın yaygın takviyesi omega3 ve propolisi bir araya getirdi

İHA

– Türkiye'de ilk defa, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen bir formülle Omega3 ve Propolis aynı şurupta buluştu.

Bilim insanları modern zamanın yaygın takviyesi omega3 ve propolisi bir araya getirdi

– Türkiye’de ilk defa, Türk bilim insanları tarafından geliştirilen bir formülle Omega3 ve Propolis aynı şurupta buluştu.
Düzce Üniversitesi ve Arı Mucizesi iş birliği sonucunda gelişen akademik üretimde, 2022’ye iddialı bir giriş yaptı. Ürün gamını artıran Arı Mucizesi, ürünlerini Düzce Üniversitesi’nde görevli akademisyenlerden oluşturduğu Arı Mucizesi Akademi ekibi ile geliştiriyor. Bu iş birliği ile üretilen Propolis & Omega3 şurup, Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip ve çocuklara özel olarak üretiliyor.
Çocuklara özel olarak üretilen Propolis ve Omega 3’ten oluşan şurup, kısa zamanda annelerin bir numaralı tercihi haline geldi.
Çocuklar için geliştirilen bu özel şurup ile ilgili bilgiler veren Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Kurucu Ortağı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, “Arı Mucizesi, Düzce Üniversitesi iş birliği ile Omega3 Şurup’u Türkiye’de ilk defa propolisli olarak çocuklarımız için ürettik. Propolis ve trigliserit formdaki Omega 3’ten oluşan Apidemica Kids Propolis&Omega 3 Şurup’u portakal aromalı lezzetli, kokusuz ve yoğun bir formülle ürettik. Üretimde NanoCap Teknolojisi ile Omega3’ün tadını ve kokusunu hapsettik, böylece kullanımını kolay hale getirdik. Propolis&Omega 3 Şurup’un güvenle kullanılması için Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında analiz ve standardize edildi” dedi.
Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ürettikleri şurubun öneminden bahsederken şunları söyledi: ‘’Propolisin, bağışıklığın normal fonksiyonunu desteklediği, Omega 3’ün ise çocuklarda beyin gelişiminin normal fonksiyonuna katkıda bulunduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Omega 3, özellikle okul çağındaki çocukların öğrenme yeteneğini arttırır ve hafızayı güçlendirir. Fiziksel aktivite becerilerine ve zekâ gelişimine katkı sağlar. Propolisin bağışıklığı güçlendirici etkisi ile Omega 3'ün etkileri birleşince, iki farklı biyoyararlanım bir arada sunulmuş olur ki bu özel formül Türkiye’de ilktir. Ayrıca her Arı Mucizesi ürününde olduğu gibi, Propolis Omega 3 Şurup’un analiz ve standardizasyonu Düzce Üniversitesi laboratuvarlarında yapılmıştır. Böylece güvenli bir kullanım amaçlanmıştır. Arı Mucizesi olarak doğal her ürünü, modern tıbbın da vazgeçilmez unsuru olan bilimin ışığında, özverili şekilde üretiyoruz. Ürünlerimizde, güçlü doğal formülasyon ve biyoyararlanımı artıran üretim teknolojileri kullanarak bilime ve insanlığa katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilsoft, Turkcell ile e-fatura dünyasında buluştu
YEREL HABERLER Bilsoft, Turkcell ile e-fatura dünyasında buluştu
Attıkları her ilmek iç ısıtıyor Çocuklar üşümesin diye örüyorlar
YEREL HABERLER Attıkları her ilmek iç ısıtıyor Çocuklar üşümesin ...
Gençlerle basket oynadılar
YEREL HABERLER Gençlerle basket oynadılar
Düzce’de hafriyat depolama sahası belli oldu
YEREL HABERLER Düzce’de hafriyat depolama sahası belli oldu
Düzceli halterciler madalya ile döndü
YEREL HABERLER Düzceli halterciler madalya ile döndü
Düzce Üniversitesi üretim merkezi helal sertifikasını aldı
YEREL HABERLER Düzce Üniversitesi üretim merkezi helal sertifikasını ...
Yardımcı’nın heykeli 2022 Pekin olimpiyatlarında
YEREL HABERLER Yardımcı’nın heykeli 2022 Pekin olimpiyatlarında
Düzce’de zabıtadan KDV indirimi denetimi
YEREL HABERLER Düzce’de zabıtadan KDV indirimi denetimi
Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi başladı
YEREL HABERLER Sebzeciler ve balıkçılar odasında Yangaz dönemi ...
Çiçekçilerde 14 Şubat bereketi
YEREL HABERLER Çiçekçilerde 14 Şubat bereketi
Düzceliler millet bahçesini çok sevdi
YEREL HABERLER Düzceliler millet bahçesini çok sevdi
Kardan zarar gören yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Kardan zarar gören yollar onarılıyor
Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Yıldızlar masa tenisi müsabakaları sona erdi
Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinin şüphelendiği kadının üzerinden ...
Zabıtadan fiyat ve etiket uygulaması
YEREL HABERLER Zabıtadan fiyat ve etiket uygulaması
Yargıtay'ın kararına rağmen kuzeninin arsasına taşan evini yıkmadı  
YEREL HABERLER Yargıtay'ın kararına rağmen kuzeninin arsasına taşan ...
GETAT iyi klinik araştırmalarına etik yaklaşım kursu düzenlendi
YEREL HABERLER GETAT iyi klinik araştırmalarına etik yaklaşım kursu ...
Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel’e ziyaret
YEREL HABERLER Düzce TSO 3. meslek komitesinden Hasel’e ziyaret
Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ceza
YEREL HABERLER Yük ve yolcu taşıyan araca 32 araca 22 bin 900 lira ...
Hayatını ona adadı Engelli eşinin ayakları oldu, 26 yıldır gözü gibi bakıyor
YEREL HABERLER Hayatını ona adadı Engelli eşinin ayakları oldu, 26 ...
Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı (2)
Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde bulundu
YEREL HABERLER Ormanda ot toplarken kayboldu, torununun sayesinde ...
Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil köprüden dereye düştü: 3 yaralı 
Düzce’de otomobil dereye uçtu, 3 yaralı Dereye uçan arabadan çıktı, arkadaşını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Düzce’de otomobil dereye uçtu, 3 yaralı Dereye uçan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.